Feyenoord-Roma | De Rossi | “Pellegrini? Non potrei essere più contento”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “? Valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui. Sia come uomo, sia come guida per i propri compagni nonpiù. Continua aun esempio e a migliorare. Sintomo che capisce quello che chiedo”. Lo ha detto l’allenatore della, Daniele De, nella conferenza stampa di presentazione della sfida esterna contro ilvalida per l’andata dello spareggio di Europa League. Per il classe 1983 è l’esordio europeo da allenatore. Una buona occasione per sfogliare l’album dei ricordi: “Ho vissuto tante partite in Europa, positive e negative, infatti non ho mai sollevato un trofeo europeo – dice –. Ricordo anche qualche 7-1 dove siamo usciti dallo stadio a pezzi e poi ci siamo risollevati. La vita di un ...