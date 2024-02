Festival | il sottosegretario leghista Morelli propone il “Daspo” per gli artisti che sul palco “fanno politica” L’opposizione | “Un’assurdità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Quello è ildella canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda“. Sono le parole del senatore della Lega ealla Presidenza del Consiglio, Alessandroche, in un’intervista a il Tempo,addirittura il “” per chi “utilizza quelper fini diversi da quelli della musica” e “non solo per Sanremo” ma “per tutti iscenici Rai“.non cita mai esplicitamente Ghali e il suo “Stop al genocidio” a fine esibizione e neppure l’appello per il “cessate il fuoco” a Gaza di Dargen D’Amico, ma il riferimento è abbastanza esplicito. Dopo le polemiche per l’intervento a gamba tesa dell’ambasciata ...