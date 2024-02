Festa dei Santi Patroni | il sindaco Festa | “Auguri Avellino”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi festeggiamo i nostriModestino, Fiorentino e Flaviano, e con loro l’amore che nutriamo per. Da, provo grande orgoglio nel constatare quanto si sia consolidato in questi anni il nostro senso di appartenenza e di comunità”. E’ il messaggio che ildi, Gianlucaaffida ai social. “ha finalmente ricominciato a credere in se stessa, ha riacquisito slancio e centralità in Irpinia, ed ha conquistato un protagonismo a livello nazionale – sottolinea,– E’ un capoluogo in cui è bello vivere, che sa far parlare di sé e che oggi può guardare al futuro con ottimismo. Una città più felice, che si è risollevata e ...

I fiori made in Italy per San Valentino salvano 200mila agricoltori Acquistare fiori italiani per San Valentino aiuta a sostenere 200mila posti di lavoro in campagna e un settore cardine del Made in Italy che vale 3,1 miliardi di euro ma è oggi colpito dai rincari dei ...

San Valentino: Coldiretti, fiori Made in Italy salvano 200mila agricoltori San Valentino aiuta a sostenere 200mila posti di lavoro in campagna e un settore cardine del Made in Italy che vale 3,1 miliardi di euro ...

Niente Frecce Tricolori su Bari a San Nicola: è la prima volta che non si esibiscono per due anni di fila nella festa. Toccheranno un’altra città Nel 2019 sul lungomare si radunarono centinaia di migliaia di persone per assistere allo spettacolo mozzafiato dei veivoli. Nel 2020 ... ma ad agosto e quindi non durante la festa patronale, per i 100 ...