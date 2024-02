Ferrari | il segreto della nuova SF-24 | ecco dove piazzano il motore

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il giallo e il bianco a farne da padrone al posto del nero, le tante novità tecniche non tutte visibili sulla livrea. Laha presentato ieri laSF-24, facendolo con una sobria presentazione online lontana da quella dal vivo, festosissima, dello scorso anno, preludio di una stagione deludente culminata solo la vittoria di Singapore. Una vettura stravolta «al 95%» rispetto a quella del 2023, come a dicembre aveva commentato il team principal Vasseur. È rimasto intatto il Dna, ma sono stati ripresi diversi aspetti dalla Red Bull, che intanto ieri mattina ha testato laRB20 a Silverstone con Verstappen alla guida (togliendo partescena). Tra i dettagli principali il muso è più corto e scavato, così comeè l'ala anteriore. La forma delle fiancate richiama invece al team ...

Hamilton in Ferrari , i retroscena: la mossa decisiva di John Elkann, la clausola di uscita attivata da Lewis dopo il prolungamento con la Mercedes, ...

