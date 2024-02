Ferrara | inneggiarono a Hitler in un locale nel quartiere ebraico | 24 indagati per apologia di fascismo e istigazione all’odio razziale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un gruppo di 24 persone è indagato perdi, minacce e vilipendio alle Forze armate. Da questa mattina, martedì 14 febbraio, dalle prime ore del giorno, sono in corso ale perquisizioni nelle abitazioni di ciascun partecipante a un blitz avvenuto pochi giorni prima di Natale in undeldella cittadina emiliana. In quella occasione si sono presentati indossando una tuta arancione inneggiando ad Adolf, al nazismo e a Benito Mussolini, minacciando di morte chi cercava di interromperli. Durante la serata sono anche stati diffusi dei volantini contenenti minacce alle forze dell’ordine. L’operazione soprannominata «Bravi ragazzi» è ...