Fedez torna a Milano da Chiara Ferragni per San Valentino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il rapper, che si trovava a Miami per impegni di lavoro, ha raggiunto la moglie e i figli giusto in tempo per la giornata degli innamorati. Segni di disgelo nella coppia in presunta crisi?

Nessuna aria di crisi in casa Ferragnez, solo voglia di trascorrere del tempo in famiglia, infatti Chiara Ferragni e Fedez sono a casa insieme alla ... (leggo)

Non è credibile che due esperti di comunicazione come Fedez e Ferragni siano convinti che due foto neutre insieme possano spegnere le voci di una ... (ilgiornale)

Il bacio dello scandalo, quello dato a Fedez nell’edizione dello scorso anno , non ha frenato Amadeus nell’invito a Rosa Chemical . Collegato dal ... (open.online)

Fedez ri torna a Milano dopo gli ultimi giorni a Miami : speciale accoglienza dei figli e del cane, gelo di Chiara Ferragni Fedez è finalmente torna to ... (361magazine)

Chiara Ferragni e Fedez insieme: San Valentino del (timido) disgelo per la coppia Il rapper è rientrato da Miami per trascorrere il giorno degli innamorati con la moglie, come mostrato sui social: primi segnali di pace dopo la crisi coniugale ...

Fedez e Chiara Ferragni sui social insieme, il ritorno per San Valentino Fedez e Chiara Ferragni insieme sui social, crisi superata Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a fare capolino l'uno sui social dell'altra, anche se in maniera molto timida. In un video postato dall ...

Chiara Ferragni e Fedez allo scoperto: la risposta alle voci di crisi Dopo le tante voci su una possibile crisi, Chiara Ferragni e Fedez sono usciti allo scoperto dando, a modo loro, una risposta sul tema.