Fedele | “Mazzarri andrà via | ma non sarà Conte a sostituirlo ADL? Il calcio non è come il cinema”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico, si è soffermato sull’operato di Waltere sull’importanza di Victor Osimhen. Enrico, ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, ha espresso il suo punto di vista in un’intervista televisiva riguardante il Napoli e i possibili scenari che coinvolgono l’attaccante Victor Osimhen e l’allenatore Antonio. Osimhen, l’asso nel mazzo partenopeo Il Napoli si prepara per la prossima sfida contro il Genoa, in programma sabato al Diego Armando Maradona. Secondo le parole di, Osimhen è il giocatore chiave, un elemento così cruciale che, secondo l’ex dirigente del Parma, dovrebbe essere schierato anche in situazioni critiche,arrivare a Napoli poco prima della partita.sostiene: “Victor ...