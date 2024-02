Fedele al Psi Addio al socialista Intini Braccio destro di Craxi | giornalista nell’animo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Francescol Ghidetti Il vecchio leoneci ha lasciati. E per chi l’ha conosciuto, dicono, elaborare il lutto sarà impresa ardua. Sì, Ugoera personaggio cui ci si affezionava facilmente. E sapete perché? Per la sua ingenuità, per il suo candore. No, non sembri un paradosso. Ugonon era il politico classico. Diciamo che, con espressione abusata, era un "intellettuale imprestato alla politica".era rimasto un. Animato dalla "sacra passione" (parole sue) della politica, mai aveva scordato di aver diretto Il Lavoro di Genova e, soprattutto, l’Avanti!, il glorioso giornale, organo ufficiale del Psi. Alle riunioni di redazione era di una calma olimpica. Mai nessuno che gli avesse sentito alzare la voce. Erano gli anni Ottanta, i ...