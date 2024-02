Febbre Dengue | si alza il livello di allerta | cosa dice la circolare Ruolo zanzare | vaccino e prevenzione | Pregliasco | il rischio è sottovalutarla

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano – A causa dell'aumento globale dei casi di, su disposizione del Direttore Generale, Francesco Vaia, gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hanno avuto l'indicazione di innre ildie vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui "è frequente e continuo ildi contrarre la malattia”. Non solo. La direzione delladel ministero della Salute - a quanto si apprende - sta anche lavorando per avere in caso di necessità a disposizione una buona scorta di vaccini anti-(il tetravalente vivo attenuato è stato approvato dall'Aifa ad ottobre 2023). Una possibile 'arma' diin più, in considerazione dell'aumento dei casi in Sud ...

