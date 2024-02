Fdi | Arianna Meloni | ' io sorella d' Italia | alle donne dico di fare due passi avanti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La definizione di 'd'' non le dispiace: “Se c'è l'di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una patriota?”.rilascia una lunga intervista al Secolo d'. E, tra le altre cose, interviene anche sul tema delle. A chi le domanda se creda nella politica femminile, "io credo che se ti occupi dellefai politica. Non concepisco lecome un settore a parte - risponde la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi -. La politica si occupa dei cittadini e delle cittadine. Dei loro bisogni, dei loro diritti, del loro benessere. Certo io credo nell'identità femminile e penso che lesiano bravissime a stare su parecchi files contemporaneamente. In questo gli uomini, anche molto bravi, non sempre riescono adeguatamente". Il patriarcato esiste? "Dipende cosa si intende per patriarcato. Se intendiamo la voglia di dominio dell'uomo sulla donna non deve esistere e va combattuto. Bisogna lavorare secondo me sulla consapevolezza delle, che a volte se ne stanno un passo indietro anzichédue". Quanto all'accusa mossa a Fdi di voler riportare leai fornelli, la infastidisce "perché è falsa. Basti pensare al bonus mamme per leche lavorano. Un aiutolavoratrici quindi, altro che fornelli".