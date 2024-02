Fdi | Arianna Meloni | ' con Giorgia mai stata rivalità | a volte le scrivo ' sei viva?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Oppressa da una sorella così 'ingombrante'? "No, tra noi non c'è mai"., in una lunga intervista al Secolo d'Italia, racconta anche del solidissimo rapporto con la premier. A chi le domanda se si sentano tutti i giorni, "prima sì - racconta la responsabile della segreteria politica di Fdi- , adesso non è detto. Magari leio un messaggio. Le'Sei?' e le mando un bacetto. Oppure mi presento a casa sua la sera tardi. Non mi sento di infastidirla. Lei è sempre in movimento. Ha fatto più di 250 incontri a livello internazionale. Capisco che può non avere il tempo". C'è una famosa foto in cui guarda sua sorella che ha appena vinto le elezioni con grande tenerezza e commozione, "sì è vero, ho capito qual è quella foto. Ero commossa ma stavo anche pensando: 'Ma guarda questa dove è arrivata!'". Da dove è partita,lo ricorda bene:"dalla candidatura alle provinciali di Roma del '98. Io l'aiutavo e le dissi 'facciamoci il giro dei commercianti e ti presenti'. Lei aveva 21 anni e io 23. Facemmo il giro di tutti i negozianti di San Paolo e almeno un paio di loro non vollero darci la mano…". In passato, èmolto criticata per aver detto che le mancava lo shopping con sua sorella, "sì va bene - replica - ma non è che lo shopping era a via Condotti… noi andavamo a guardare le vetrine e a fare shopping vicino casa nostra. Io volevo solo dire che mi mancavano un po' quelle passeggiate spensierate dove magari ti prendi un gelato e parli un po' del tuo privato. Cose che si fanno tra sorelle, tra amiche…".racconta poi di aver cominciato a far politica dopo la sorella. "Nel mio caso - ricorda - era il periodo di tangentopoli e io vidi uno scontro tra ragazzi dei centri sociali e ragazzi del FdG che volantinavano alle fermata metro di San Paolo. Quegli altri li volevano cacciare, dicevano “non avete il diritto di stare qui, di fare volantinaggio”. Ne parlai a casa. Ero turbata e pensavo che non fosse giusto quello che avevo visto. Qualche giorno dopoandò alla sede della Garbatella e quando arrivò lei, stavano proprio facendo una riunione sull'aggressione subita dai centri sociali". A chi le domanda di un libro che l'abbia ispirata e che non sia Il Signore degli Anelli, "Ah, non il Signore degli Anelli? Allora direi L'ombra dello scorpione di Stephen King, con quella fantastica figura di Mamma Abigail che richiama a sé la comunità del bene". Un'altra figura femminile come Eowyn in cui identificarsi? "Bè insomma, era un po' troppo anziana… meglio Eowyn direi".