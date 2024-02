Farmaci illegali Arresti | siti oscurati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 11.10 Operazione internazionale contro il crimine farmaceutico, in particolare on line: 5,126 denunce,79webe migliaia di medicinali sequestrati per un valore di circa 9 mln di euro. I carabinieri del Nas hanno concluso il blitz "Shield IV" per il contrasto della criminalità farmaceutica,sotto la direzione di Europol, e con la partecipazione del comando dei Carabinieri per la Tutela della salute. Sequestrati dopanti, integratori e prodotti di vario genere anche collegati al trattamento del Covid19.