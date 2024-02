Farmaci contraffatti e come riconoscerli | le autorità informano come fare

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una delegazione libica ha seguito un corso di 20 ore su le competenze dell’italiana sulla vigilanza dei. Un delegazione di 10 funzionari delle istituzioni libiche ha preso parte a un corso di formazione nell’ambito del protocollo d’intesa tra Carabinieri NAS e Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM).(informazioneoggi.it)Il corso di formazione aveva la scopo di far conoscere le competenze delleitaliane in materia di vigilanza e controllo dei prodotti. Tra gli argomenti anche le procedure sanitarie per l’invio deiai paesi terzi e i sistema di controllo e tracciabilità dei. Il tutto per evitare l’aumento dei...