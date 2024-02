Faraoni | più di un’opzione Dodo possibile sorpresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’insolito recupero di stasera a Bologna ha finito per stravolgere anche il programma della vigilia viola. Non più il classico ritiro del giorno pregara direttamente in trasferta bensì una partenza prevista dal Viola Park solo per questa mattina alle 10 in direzione del capoluogo emiliano, dove la squadra (in hotel) attenderà poi la parte finale della marcia d’avvicinamento al derby dell’Appennino. Archiviata la fase di crisi, dunque, per Biraghi e compagni non sembra essere più tempo di bastone ma solo di carota. Visto che oltretutto i giocatori ieri hanno avuto l’opportunità di passare la notte in famiglia, con l’obiettivo di allentare la tensione in vista di una gara che mette in palio punti fondamentali nella rincorsa alla zona-Europa. E per la quale Vincenzo Italiano, rispetto alla partita di domenica con il Frosinone, sembra avere in mente una serie di cambi per fronteggiare ...