FANTACALCIO | IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 24 | Riccardo Orsolini

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Mielosamente, CN24 individua il giocatore più determinante delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:Mielosamente, CN24 individua il giocatore più determinante delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:. Egregi fantacalcisti, La nostra collaborazione vanta ormai diverse stagioni all’attivo ed è stato un crescendo di soddisfazioni reciproche. Quando ho iniziato ad apparire nelle liste in pochi si sono fidati del mio nome, optando per professionisti più affermati. I ruoli offensivi di una rosa delsono delicati e vanno selezionati con attenzione, mi si diceva in sede di colloquio. Ho accettato di buon grado il ruolo da comprimario, il mio incarico ...