Fabriano | dopo il carcere l' avviso orale per la ladra recidiva

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)(Ancona), 14 febbraio 2024 - Non si è fatto attendere il provvedimento preventivo del questore Cesare Capocasa nei confronti della 51enne fabrianese dell’Est Europa la quale ha violato la detenzione domiciliare. La dnna era assoggettata alla misura, alternativa al, della detenzione domiciliare con permessi di uscita al solo fine di attendere alle necessità di vita e senza mai uscire dall’ambito cittadino. Ma, violando le prescrizioni imposte, è stata beccata a Fano dalla polizia: controllata, risultava in possesso di arnesi atti allo scasso ed oggetti atti ad offendere. Non solo la donna, poco prima aveva anche commesso un furto in un centro commerciale a Fano per un valore di 100 euro di articoli vari. La risposta dell’autorità giudiziaria è stata immediata: revocato il beneficio la donna è stata accompagnata in ...