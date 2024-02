Fa catturare il ladro | Ma subito dopo era libero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Reggio Emilia, 14 febbraio 2024 – “Ho fatto prendere ile più tardi, il giorno stesso, me lo sono ritrovato sotto casa. A cosa serve allora? Noi cittadini cosa possiamo fare a questo punto?" Traspare amarezza, ma anche frustrazione, dalle parole di un residente, vittima di un furto proprio la settimana scorsa. La zona è sempre la stessa del raid di stanotte in via Fontanelli e in via Jodi, la modalità anche: parliamo dell’area ex Caam e di macchine in sosta spaccate e depredate. Il fatto che lo riguarda è accaduto tra martedì e mercoledì notte della scorsa settimana: "La mattina, esco alle sette e mezzo e trovo l’auto completamente vandalizzata al suo interno – racconta il 39enne -, inclusi schizzi e macchie di sangue su cruscotto, sedili, maniglia, e anche dei fazzoletti insanguinati. Una cosa pericolosa dal punto di vista igienico e della salute, quindi, oltre ...