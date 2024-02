F1 | Wolff | ' Red Bull nettamente avanti ma speriamo di aver fatto una macchina veloce'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - "E' stato un inverno molto impegnativo, sappiamo che è l'ultimo anno con noi di Lewis e ora vediamo se questacome". Così il team principal della Mercedes Totonel giorno della presentazione della nuova W15. "E' unatotalmente nuova, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche all'interno ci sono stati tanti cambiamenti meccanici chela rendano più prevedibile e non difficile da guidare come è successo negli ultimi anni -aggiunge-. Abbiamo un po' sbagliato l'approccio al nuovo regolamento anche se il bilancio degli ultimi dieci anni, con otto primi posti nei Costruttori e poi un terzo e un secondo, è positivo. L'obiettivo è consolidare la nostra posizione rispetto a Ferrari e McLaren e cercare di correre per il vertice, ma sappiamo quanto sia difficile. Il nostro principale avversario, la Red, ha azzeccato tutto sin dall'inizio ed è difficile mettersi in pari ma è una bella sfida. Abbiamo cercato di comprendere cosa abbiamo sbagliato, sappiamo die duna montagna grande da scalare perché la Redma abbiamo due grandissimi piloti, gli uomini in fabbrica hanno dato tutto edie una, gli ingredienti per tornare dci sono. L'obiettivo è fare un buon lavoro egià in Bahrain die indicazioni migliori rispetto al passato".

Dopo la Ferrari tocca alla Mercedes: torna l’argento nella W15 Sotto gli occhi vigili del direttore esecutivo di Mercedes Wolff, è stata svelata la nuova monoposto W15. Sarà l’ultima vettura guidata da Hamilton prima dell’approdo alla Ferrari nel 2025 e come sott ...

Mercedes launch new-look 2024 Formula 1 car, the W15, as they bid to 'climb mountain' and challenge Red Bull Since charting this new course, development has progressed well. We had several items on our priority list for this car. We will soon see if weve made the step weve aimed for.

Lewis Hamilton says it feels 'surreal' to enter his last F1 season at Mercedes with car launch “We know it’s difficult, we know it’s a big mountain to climb because, if a team’s far ahead like the Red Bull was last year, that’s not easy,” Wolff said. “We have a superb driver combination, ...