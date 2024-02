F1 | tolti i veli dalla nuova Mercedes | W15 con soluzioni ardite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il giorno dellaW15 che tenterà di cambiare “lo spartito” delle ultime stagioni di F1 per la Stella a tre punte. Con l’inizio dellagenerazione di vetture a effetto suolo a Brackley ci hanno capito poco e c’è stata l’umiltà di ammettere che i progetti del 2022 e del 2023 fossero stati sbagliati come concept. E dunque lanata ha caratteristiche fortemente discontinue. L’unico aspetto in comune con le monoposto precedenti è la livrea in prevalenza nera. C’è un motivo. La scelta del cosiddetto “carbon black” è in funzione del peso. In F1, ormai, si cerca in tutti modi di guadagnare anche in aspetti minimi agli occhi degli appassionati e la scelta si giustifica così. Vi sono delle eccezioni dal punto di vista cromatico in questo discorso. Si noti ...