F1 | presentazione Mercedes 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) E’ tempo di presentazioni per i team di Formula 1, che scaldano i motori in vista della nuova stagione., 14 febbraio, lasvelerà la livrea della W15, monoposto in gara nel campionatoormai alle porte. La vettura, l’ultimadi Lewis Hamilton e la terza per George Russell, ambisce a far tornare le frecce d’argento tra le prime file della griglia. A partire dalla 11.15, lasarà trasmessa insu Sky Sport F1 e NOW. SportFace.