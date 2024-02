F1 | presentata la McLaren MCL38 | cambiare affinché nulla cambi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella mattinata del 14 Febbraio, laha ufficialmente presentato attraverso i propri social la nuova monoposto con cui percorrerà le piste della stagione 2024 di Formula 1, denominata. La livrea, ormai ben fossilizzata nella mente degli appassionati in quanto è stata rivelata lo scorso 17 Gennaio, ospita lo schema di colori nero-arancio, sfruttando il colore del carbonio per non appesantire la vettura con altra vernice superflua. Infatti, anche la, come la maggior parte delle scuderie, ha approfittato di questo stratagemma per incrementare le proprie prestazioni. Naturalmente, le modifiche più rilevanti sono strettamente quelle di carattere tecnico. Le pance sono caratterizzate da bocche molto grandi, mentre la svasatura ripercorre la filosofia Red Bull cheha già assorbito l’anno scorso. ...

