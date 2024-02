F1 | Mclaren presenta la nuova macchina | ecco la MCL38 FOTO

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lahato la suavettura di F1, la, in vista della stagione 2024. La scuderia di Woking vuole proseguire sulla scia positiva del finale di 2023, dopo i grandi problemi di inizio anno. Prima della, è stato potenziato lo staff con l’arrivo dell’ex capo ingegnere della Red Bull Rob Marshall e dell’ex specialista dell’aerodinamica Ferrari David Sanchez. “Cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, ma siamo realistici nella consapevolezza che ogni squadra avrà fatto progressi e trovato competitività per le proprie auto del 2024. Abbiamo tutto a posto dal punto di vista delle infrastrutture e delle persone. Continuiamo ad andare avanti e a basarci sul lavoro svolto per riportarci in alto. Dovremo mettere alla prova ladurante i test ...

