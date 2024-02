F1 | la Mercedes presenta la W15 | la Stella recide i legami con il passato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nello stesso giorno in cui i vicini di casa di Woking hannoto la MCL38, ancheha tagliato il nastro inaugurando la sua W15, vettura con cui gareggerà nella stagione 2024 di Formula 1 e che ha l’obiettivo di tagliare i ponti con il recente. La nuova monoposto della scuderia di Brackley, nata sotto l’occhio vigile del suo direttore tecnico James Allison, stupisce a primo impatto specialmente dal punto di vista estetico, con una livrea prevalentemente in nero carbonio (per questioni di peso, ndr) con tracce di rosso, tinta sociale dello sponsor Ineos, e verde, colore principale dello sponsor Petronas. Inoltre, la livrea viene rifinita con il ritorno del colore argento su una vettura, prevalentemente posizionato nella parte del muso e che va via via sfumandosi con il nero nella zona del ...