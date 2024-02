F1 | Ferrari SF-24 in pista per il filming day | Leclerc e Sainz alla guida a Fiorano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I veli sono stati tolti ieri in una presentazione decisamente “low profile” per la SF-24, la nuovache competerà nel Mondiale 2024 di F1. Nel giorno di Carnevale la Rossa non ha voluto fare scherzi e ci si attenuti al programma, con uno shooting di 15 km aper consentire ai piloti di divertirsi per un po’della nuova vettura di Maranello. Tra una settimana si voleràvolta del Bahrain, per una tre giorni di test (21-23 febbraio) importante per definire assetti e sviluppi in vista del primo appuntamento del campionato, previsto sempre sul circuito di Sakhir da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Le prove pre-season scatteranno alle 8 italiane del mattino e dureranno fino alle 17. Giornata divisa in due sessioni, attorno a mezzogiorno è in programma una pausa ...