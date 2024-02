F1 | Ferrari | primi chilometri a Fiorano per la SF-24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. – (Adnkronos) – Dopo la presentazione e igiri dello ‘shakedown’ di ieri, laSF-24 è tornata a girare sulla pista di casa aper i 200del filming day. Tanti i tifosi presenti per seguire igiri di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Mondiale di F1 scatterà nel weekend del 2 marzo in Bahrain. L'articolo CalcioWeb.

Vietato pensare al 2025: la Ferrari ha il dovere di andar forte da subito Di Daniele Sparisci Fiducia nel metodo Vasseur. Il pilota monegasco carico e ottimista: «La macchina È in salute. E io punto al titolo Mondiale». Sainz: «Mi impegno, come sempre» (Afp) Un minuto e… ...

Paolo Filisetti e Mario Salvini Alla scoperta dei segreti della nuova monoposto di Maranello: ridisegnata la scatola cambio, il muso conserva le soluzioni 2023. Cardile: "Idee sviluppate da noi".

La McLaren toglie i veli dalla MCL38: ecco la nuova F1 di Norris e Piastri - FOTO e VIDEO La McLaren ha tolto i veli alla MCL38, la monoposto F1 2024 che scende subito in pista per un primo test di 200km a Silverstone. Ecco le novità più interessanti della macchina "papaya" al via del Mond ...