F1 | Ecco nuova McLaren | Stella Da progressi 2023 slancio per futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Presentata la MCL38 che sarà portata in pista da Norris e Piastri LONDRA (INGHILTERRA) - La livrea, confermatissima in arancio papaya, era stata annunciata già un mese fa ma oggi, alle 8.38 - in omaggio al nome della vettura - laha tolto il velo dalla monoposto con cui Lando Norris e Oscar