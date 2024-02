F1 | Aston Martin rivoluzionata | sarà anche competitiva?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La passata stagione di Formula 1 non è stata avara di soddisfazioni per unpartita alla grande, unica in grado di tenere leggermente testa alla Red Bull, che ha terminato la stagione, però, con qualche saliscendi di troppo. Prestazioni a corrente alternata che hanno mostrato il grande potenziale, certamente, della scuderia inglese evidenziando,, le magagne da dover cancellare via nel Mondiale 2024 di F1 che si appresta a ricominciare tra poco. L’obiettivo di questa nuova annata motoristica è chiaro e piuttosto telefonato: consegnare una vettura più performante che permetta a Fernando Alonso e Lance Stroll di migliorare i piazzamenti del 2023. Una sfida interessante ed emozionante per la squadra di verde vestita che in fase di progettazione ha (quasi) rivoluzionato la nuova nata. Cambiamenti più “aggressivi” per ...