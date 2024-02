Expo fumetto | affidati i lavori Sarà pronto nel giro di un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ci siamo: entra davvero nel vivo la prima parte deidestinati alla realizzazione dell’delche, come noto,ospitato nell’ex convento di San Domenico, in una porzione dell’ex Manifattura. Gli uffici comunali hinfatti concluso la procedura per l’affidamento del primo lotto diper una cifra che complessivamente sfiora i due milioni di euro. Il cantiere è stato affidato alla Frangerini Impresa srl di Livorno che ha presentato una offerta al ribasso del 9,235 per cento. Una proposta destinata a ridurre l’importo deia 1.836.001,24 euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a 147.644,28 euro. Il totale complessivo delle opere appaltate ammonta a 1.983.645,52 di euro, compresa l’Iva supera invece i due milioni e 182mila euro. ...