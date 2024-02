Ex vippona | “Partecipare a Sanremo? Ho tantissime canzoni | vedremo ”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gli scorsi giorni l’exdi Alfonso Signorini, Nikita Pelizon, è stata ospite della festa di Novella 2000 in quel die SuperGuidaTv l’ha intercettata e intervistata. Come sappiamo, la Pelizon – oltre a produrre quadri e giacche di jeans personalizzate – canta anche e la scorsa estate ha pubblicato pure il singolo Mojito. È venuta quindi spontanea la domanda “anche a te piacerebbe in futuro proporre un brano per?“. La domanda è stata spontanea, ma la risposta è stata inaspettata perché non ha smentito. “Guarda, una domanda che ha davvero un peso notevole. Proporre un brano per, ragazzi, va avanti daedizioni, è la storia d’Italia a livello di musica. Quello che ti posso dire è che, nel mio piccolo, ho...