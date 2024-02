Ex Juventus | Di Livio | 'Con l'Udinese rigore netto su Milik non dato'

contro corrente con il pensiero di molti, l’ex centrocampista bianconero Di Livio in un suo intervento su TVPlay, in diretta su Twitch, si aspetta ... (inter-news)

Di Livio , ex giocatore della Juventus , in un’intervista concessa al collega Sergio Baldini questa mattina su Tuttosport, ha parlato anche della ... (inter-news)

La Juventus ricorda su X: "Contro l'Udinese esordio in prima squadra per Leonardo Cerri" La Juventus però ha ricordato l'importante giorno per Cerri, giocatore numero 31 fatto esordire da Allegri in prima squadra: "Esordio ufficiale in prima squadra per Leonardo Cerri", ha scritto il club ...

Di Livio: "La Juve ha buttato via tutto quello che di buono aveva fatto. Su Milik rigore netto, Soulè..." Ospite di Rai Sport, Angelo Di Livio ha parlato del momento della Juventus: "Con questa sconfitta la Juventus deve dire addio allo Scudetto purtroppo. Nelle ultime tre partite la Juventus ...

Juve-Udinese, le pagelle di Di Livio: “Si salva Cambiaso, male A. Sandro” Nella ventiquattresima giornata di campionato, la Juventus ha perso con l'Udinese per 1-0. Promosso Cambiaso, male McKennie.