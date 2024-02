Ex Juventuis | Tacchinardi | ‘Ad Allegri va fatta una statua | ma ora dico Thiago Motta’|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 2024-02-14 13:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Alessio, ex centrocampista della Juventus e ora apprezzato commentatore, ospite su TvPlay parla del momento dei bianconeri, die del futuro della panchina della Juve: “La sconfitta contro l’Udinese è stata inaspettata, ma anche il pareggio con l’Empoli sempre allo Stadium. Contro l’Inter la sconfitta ci poteva anche stare, ma bisognava mostrare più personalità. Secondo me comunque il campionato non è chiuso. Nella mia carriera ho vinto e perso scudetti a cinque giornate dalla fine: può succedere ancora di tutto. La Juve non è mai stata bella da vedere, ma aveva più entusiasmo rispetto agli anni precedenti. Ora è calato anche quello: la sconfitta con l’Inter è stata una bella legnata”. Sul futuro della panchina della Juventus: ...