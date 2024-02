Ex Ilva | Acciaierie d’Italia si difende È braccio di ferro con il governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gioca tutte le carte a sua disposizione Lucia Morselli, l’ad di, per allontanare dall’orizzonte lo spettro dell’amministrazione straordinaria.la situazione finanziaria, spiega che i debiti non sono a quota 3,1 miliardi ma non superano i 700 milioni. E, di questi, appena il 18% è già scaduto. Senza contare il prestito di 620 milioni concesso dal, "finito nelle mani di Putin", usato per fare fronte agli aumenti delle bollette del gas. Ma il numero due dell’azienda che controlla l’exdi Taranto, sgombra anche il campo dai sospetti: "Lavoravo per Cassa Depositi e Prestiti quando è stata fatta la gara e l’abbiamo persa. Arcelor Mittal ha fatto un’offerta importante, soprattutto dal punto finanziario, e non si fa un’offerta così per chiudere l’azienda. Lo avrebbe ...