Europee | Serracchiani | ‘Ghali e D’Amico candidati? Lo escludo’

Sgarbo di Fitto: un fedelissimo a Bruxelles ROMA — Cosa c’è di meglio, per fare l’ennesimo torto alla Corte dei conti, che scegliere un magistrato per un incarico di prestigio che le toghe contabili non hanno indicato Detto fatto, il ministro ...

Wartsila: Serracchiani, non stupisce interesse Msc "Occorre conoscere i vari aspetti del piano industriale e sapere come Msc intende sviluppare il valore della filiera in cui si inserisce, dalle relazioni con Fincantieri alla logistica".

Dispetti e sgambetti. Dallo scudo erariale alle nomine: riparte la battaglia fra governo e Corte dei Conti Il presidente dei giudici contabili boccia la norma voluta da Fdi che protegge sindaci e funzionari pubblici dal danno erariale. E in risposta il ministro ...