Europee | Santoro presenta lista pace | puntiamo a chi non vota

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (askanews) – Una colomba bianca con un ramo d’ulivo nel becco in campo rosso con tre parole:terra dignità. L’ambizione alla semplicità e alla chiarezza del messaggio è dichiarata fin dal simbolo esposto nella conferenza stampa dizione dellaelettorale per lepromossa da Michelee da un arcipelago di personalità e gruppi pacifisti. “Non vogliamo togliere voti al Pd, al M5S, ad altri ma prendere quelli di chi non”, chiarisce il giornaed ex eurodeputato, secondo il quale la competizione elettorale è diventata un “reality”. “Ho sentito i sondaggisti – spiega – e confermano la crescita dell’area del non voto che rischia di superare il 50 per cento, che non c’è travaso fra centrosinistra e centrodestra, che ...