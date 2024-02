Europa League | si può Il Milan fissa l’obiettivo Ma la difesa è un rebus

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Blindato il terzo posto e avvicinata la Juventus, ora a una sola lunghezza di vantaggio in campionato, la concentrazione delè tutta rivolta alla sfida di andata dei playoff dicontro il Rennes, atteso domani sera in un San Siro che si preannuncia caldissimo, con l’arrivo ao di circa sette mila tifosi ospiti. Forti di 7 vittorie e 2 pareggi collezionati nelle ultime 9 giornate in serie A, i rossoneri vogliono dare continuità di prestazione anche sul palcoscenico europeo puntando dritto alla finale di Dublino del 22 maggio: arrivare in fondo alla competizione, conquistando il trofeo per la prima volta nella storia del, non solo renderebbe meno amara l’eliminazione dalla Champions, ma potrebbe aumentare esponenzialmente le chances di Stefano ...

La UEFA ha designato gli arbitri delle due sfide delle italiane che andranno in scena giovedì sera in Europa League La UEFA ha designato gli ... (calcionews24)

Smaltita la delusione per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa della sua Nigeria contro la Costa d’Avorio, Samuel Chukwueze ... (calciomercato)

Un grande primo tempo (il più bello della stagione per ritmo, schemi e intensità agonistica) non basta alla nuova Roma di De Rossi per raccogliere ... ()

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21 Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...

Milan, Matteo Gabbia e il curioso incrocio con il Rennes Milan, giovedì contro il Rennes ci sarà l'esordio stagionale dei rossoneri in Europa League. Per Matteo Gabbia, tuttavia, non sarà in senso assoluto.

Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video , Le prime due partite della fase a eliminazione diretta della Champions Lague 2023/24 non hanno portato sorprese: ...