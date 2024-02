?Europa League | Milan e Roma favorite per il passaggio del turno Rossoneri campioni a 7 00

Milan o, 14 febbraio 2024 - Per rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro l'Inter e per dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli. ... (sport.quotidiano)

Il Milan si prepara a scendere in campo in Europa League : secondo Stefano Pioli ci sono tre favorite per la vittoria finale Eliminato da Champions ... ()

Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida col Rennes: il tecnico del Milan ha elenca to le sue favorite per la vittoria per l'Europa ... ()

Il Milan riparte dal Rennes, Pioli: «Non avere mai vinto l'Europa League è una motivazione in più» Se in campionato le cose sembrano essersi sistemate, adesso il Milan deve lasciare il segno anche in Europa League. Riparte dai sedicesimi, dalla sfida di San Siro contro il Rennes: ...

Il Milan si rituffa in Europa: Kjaer ok col Rennes, out Chukwueze È tempo di vigilia in casa Milan: domani c'è il Rennesin Europa League. Convocati Kjaer e Thiaw, fuori Chukwueze ...

EUROPA LEAGUE - Milan, Gabbia: "Giocare in Spagna mi ha aiutato, il Rennes è una squadra rapida" Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con il Rennes. Queste le sue parole: “Mi sto soffermando molto meno sui social e la televis ...