Euronews non ha pubblicato la falsa notizia della protesta degli agricoltori francesi contro l’ambasciata ucraina

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 12 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un videosu X due giorni prima. Il filmato è un presunto servizio televisivo del network europeocomposto da varie clip che mostrano proteste, manifestazioni di cittadini con in mano la bandiera dell’, una presunta lettera delin Francia datata 7 febbraio 2024 e l’intervista a un uomo. Secondo quanto si legge nei sottotitoli in inglese,in Francia avrebbeuna lettera ufficiale chiedendo aglidi fermare le proteste, aggiungendo che i cittadini ucraini si ...