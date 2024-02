Esselunga assume Via alle selezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono aperte le candidature per il Job Day Toscana, l’evento di recruiting organizzato dache si terrà on line a partire dal 28 febbraio: per partecipare ci si può candidare fino a domenica 25 febbraio iscrivendosi attraverso il sito www.job.it, nella sezione eventi. Grazie al Virtual Job Day Toscana, l’azienda conta di inserire circa 150 persone. Il Job Day Toscana è organizzato con l’obiettivo di ricercare candidate e candidati per il potenziamento dell’organico dei punti vendita presenti in Toscana e in vista dell’apertura dei nuovi supermercatinelle città di Siena e di Firenze (in via Mariti). Per quanto riguarda l’apertura del negozio di Siena, le figure ricercate – dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di punti venditagià esistenti – saranno inserite nel nuovo ...