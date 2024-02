Esche con lame Il cane Senna fiuta il pericolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bocconi farciti ditte. Ne sono stati trovati diversi a Lecco, soprattutto nella zona di Acquate: involtini al prosciutto richiusi con spago, con all’internotte o pezzi ditte. Le polpette sono state gettate per strada, non in prati, campi o parchi pubblici. Per fortuna non si segnalano al momento casi di animali morti né feriti. Probabilmente i bocconi sono stati posizionati da qualcuno che non sopporta cani nei paraggi, magari perché i loro padroni non raccolgono le deiezioni e lasciano loro sporcare su portoni e ingressi di abitazioni e negozi, piuttosto che sulle auto parcheggiate. Per bonificare la zona e scovare eventuali altre, sono intervenutie il suo conduttore.è un pastore tedesco, il suo conduttore è l’appuntato Calogero Lentini, 40 anni, ...