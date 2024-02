Eredità Agnelli | i legali di John Elkann | “Violazione fiscale insussistente | da 20 anni Margherita perseguita i figli”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Torino, 14 febbraio 2024 – Esprime massima "fiducia nel lavoro degli inquirenti" il pool di avvocati che difende, tirato in ballo da un esposto della madrea proposito dell'di Gi. Allo stesso tempo però sottolinea che la “” ipotizzata sia "del tutto". Gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, in una nota, osservano cheda più di 20e in tutte le sedi giudiziarie, facendo anche ampia pubblicità sulla stampa, i suoi genitori e 3 dei suoi", ma che finora le sue iniziative "non hanno avuto riconoscimento in alcuna sede ...