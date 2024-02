Equitazione | il calendario del Global Champions Tour 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La stagione equestre del salto a ostacoli internazionale, verso le Olimpiadi di Parigi, sta per subire un’importante accelerazione. Il board dele dellaLeague ha reso noto infatti ildell’annata in corso. Saranno 16 gli appuntamenti complessivi, compreso quello delle Finals e del Playoff: si partirà il prossimo 29 febbraio da Doha (Qatar), per poi finire a Riyadh (Arabia Saudita) il 23 novembre, nel mezzo tantissimi appuntamenti in tutte le parti del mondo, compreso un passaggio a Roma, nel weekend del 30 agosto-1 settembre. Di seguito ecco tutto ilcompleto dele della...