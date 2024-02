Energia | Gallo | ' gas fondamentale per net zero | non basta solo elettrico'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Atene, 14 feb. (Adnkronos) - "L'infrastruttura del gas èper la transizione energetica. Riteniamo che sia giusto che la Ue dia gli obiettivi ma ciò che a nostro avviso non è corretto è che venga disegnato anche il percorso". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo, durante un incontro con la stampa ad Atene. "La tecnologia e l'innovazione hanno dimostrato che gli obiettivi possono essere raggiunti in modo diverso - ha sottolineato-. Se vogliamo davvero raggiungere la neteconomy al 2050 dobbiamo mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Non ècon l'che si raggiunge questo obiettivo ma con tutti gli strumenti. Quindi le infrastrutture di gas sono fondamentali".

