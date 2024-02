“Emotività | affettività e sessualità” Sfida del Pd al governo sulla scuola con proposte assurde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un guanto dilanciato al. Che, universo da sempre di sinistra, sta investendo risorse, attenzione e idee. Una provocazione, figlia del politicamente corretto e della dichiarata volontà di disgregare la famiglia tradizionale ed i suoi valori. Il consiglio regionale della Toscana ha approvato una proposta di legge che verrà portata in Parlamento, su iniziativa del Partito Democratico. Nello specifico, si chiede espressamente di introdurre nelle scuole, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, anche l'educazione all', all'e alla. L'obiettivo, si legge nel documento, è “fornire agli studenti strumenti pratici per comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni in modo sano e costruttivo stimolando ...