Emma con la gonna vinile dopo Sanremo | lo stile grintoso della cantante di Apnea

Non si smette di parlare di quel che è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024. Stavolta, però, non si tratta di polemiche, censure e ... (dilei)

Emma e Tedua, feste, battute e l’incontro in un hotel: dopo Sanremo è nata una nuova coppia Ma, ha precisato, non sarebbe un problema. Ora la vicenda ha preso piede sui social, anche perché lo stesso Tedua ha pubblicato una storia su Instagram con un filmato di un’esibizione di Emma. I due ...

Arianna Meloni, la rivalità con la sorella premier: «Tra me e Giorgia non c'è mai stata, a volte le scrivo "sei viva"» Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Arianna Meloni racconta poi di ...

Mamma e bimba morte in ospedale, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte in ospedale di Federica Ghirelli e della piccola Emma.