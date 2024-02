Elezioni | Giani | “Centrosinistra in buono stato | a Prato serve il candidato al più presto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 – Lodelin Toscana, in vista delle amministrative di primavera, “ritengo che sia ragionevolmente, ci sono delle criticità, ma ragionevolmente”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenionel corso della puntata 'Il lato positivo’ di Canale 3 Toscana, in collaborazione con La Nazione. "«La sfida è sulle tre più popolose città della Toscana, Firenze,e Livorno”, ha ricordato, sottolineando che “avere la possibilità nell'orientamento progressista di esprimere il sindaco diventa una spinta fortissima per leche ci saranno fra un anno e mezzo in Toscana”. In merito alle singole sfide nei capoluoghi, "mi sento di sposare con ragionevolezza ...