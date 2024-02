Elettricista restò ustionato | risarcito con 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ravenna, 14 febbraio 2024 – L’esplosione del quadro elettrico, poi l’incendio che finì per investirlo, gli provocarono ustioni sul 70% del corpo, di cui porta ancora i segni. Per quell’infortunio sul lavoro, del quale un giovanerimase vittima ormai cinque anni fa mentre effettuava lavori nella ditta Resin Plast di Fornace Zarattini, ieri il giudice Cosumo Pedullà ha definito le responsabilità nel processo di primo grado: condanna a otto mesi (il Pm ne chiedeva 9), per l’accusa di lesioni colpose gravissime, all’allora legale rappresentante della Revin Plast, difeso dagli avvocati Corrado Dones e Antonio Baldacci. Assolto, in linea con le richieste della Procura, il titolare della Biesse Sistemi di cui il tecnico era alle dipendenze, tutelato dagli avvocati Ermanno Cicognani e Gianluca Alni. All’oggi 30enne, parte civile con ...