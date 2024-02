Edoardo | chi è il fidanzato di Anita Olivieri | le foto e la verità sulla storia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nonostante si sia presentata al Grande Fratello come single,in realtà è fidanzata conSanson. La ragazza già nelle prime settimane del reality ha confidato di avere una ‘situazione complicata’ fuori dalla casa di Cinecittà. La conferma è poi arrivata da Clarissa Selassié. “Ho seguito la puntata e ho una notiziaragazza che è entrata con Giuseppe Garibaldi. So per certo cheè fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era sigle. Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Lui era scioccato poveraccio e super deluso. Lui mi ha proprio contattato. Non so se nella casa lei ...