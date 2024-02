Edizione 2025 | si torna all’antico Sei corsi | chiusura Martedì Grasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Con la Pasqua che cade molto alta, il Carnevale tornerà a chiudersicome accadeva negli anni in cui l’inizio della Quaresima metteva fine ai bagordi carnevaleschi. Come già aveva sperimentato la stessa Marialina Marcucci nell’anno del suo insediamento. Isaranno sempre sei, due di sabato e due domenicali con l’aggiunta del giovedì e del. Si comincia sabato 8 febbraio con il primo corso per poi proseguire domenica 16, sabato 22, giovedì 27 e ancora domenica 2 marzo e infine) 4 marzo. Le date del prossimo Carnevale sono state ufficializzate ieri mattina nel corso della presentazione del manifesto, di cui proprio il prossimo anno ricorre il centenario. Nel 1925, infatti, Guglielmo Lippi Francesconi firmò il primo ...