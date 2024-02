Ecco la W15 | l' ultima Mercedes con Lewis Hamilton al volante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laha presentato la nuova monoposto che correrà nella prossima stagione di Formula 1. La scuderia tedesca con la W15 si candida a tornare al vertice, con l'obiettivo di scalzare il dominio della Red Bull. "Sappiamo di avere una montagna da scalare per lottare in testa. Non ci sono miracoli in questo sport. Ma la nostra ambizione e determinazione sono forti", ha affermato il team principal Toto Wolff. Questa, inoltre, sarà l'vettura che verrà guidata daprima di passare alla Ferrari.