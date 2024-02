Ecco i progetti del 1992 per riprendere l' Istria e la Dalmazia

Il Santo Marino, le chiese, i monasteri, ma anche i cammini. San Marino si candida come meta di pellegrinaggio grazie alla sua storia di Repubblica ... (ilrestodelcarlino)

Roma, 2 feb. (Labitalia) - Nasce oggi FairMind , start up che offre servizi di consulenza avanzata per progetti di ricerca e sviluppo basati su ... (liberoquotidiano)

Tra streaming e AI non c’è dubbio che il mondo della musica stia attraversando una vera e propria rivoluzione che ha cambiato per sempre la ... (ilfattoquotidiano)

Servizio Civile Universale, prorogata scadenza per le domande: i progetti a Catania Prorogato il termine ultimo per candidarsi a uno dei progetti previsti del Servizio Civile Universale. Ecco la nuova data.

Il punto sui bond green, social, sustainability e sustainability linked Il 2023 è stato un anno importante per i GSS Bond, che hanno rappresentato, in media, il 20% del debito emesso in Europa, superando la soglia dei 4 mila miliardi di dollari totali emessi.

Beni confiscati alla criminalità organizzata: c'è l'istruttoria per assegnarli, ecco quali sono La Prefettura invita tutti gli enti e le associazioni del territorio, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento delle dipendenze, a partecipare al bando ...